جلسة مزاد بيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة.. الأربعاء

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات الجمارك، عقد جلسة المزاد العلني ظهر بعد غد الأربعاء بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، لبيع 25 سيارة وموتور وارد من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وذكرت مصادر، أن السيارات المعروضة للبيع في المزاد من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بـ25 سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ومنها (مرسيدس- تويوتا- فولكس- جي إم سي- شيفروليه- متسوبيشي- فورد- جاجوار- هيونداي- سانج يونج- كرايسلر- سيتروين- أودي- مازدا- ولوط موتور).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـ400 جنيه في شارع محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وبدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرًا.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.