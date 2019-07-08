"التموين": استبعدنا٦٠ ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و"BMW" من الدعم

كتب - أحمد علي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية بطاقات التموين مٌستمرة، لضمان حصول المستحقين على الدعم.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المنعقدة الآن، أنه ليس من المعقول أن شخص يدفع ١٢٠٠جنيهًا شهريا كاستهلاك للكهرباء أن يحصل على الدعم، مشيرًا إلى أنه أرسل خطاب لرئيس النواب، لتشكيل لجنة موسعة لوضع ضوابط ومعايير محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونوه وزير التموين، إلى أن هناك أكثر من ٦٠ ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و" بي أم دبليو" كان لديهم بطاقات تموين.