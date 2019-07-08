الرئيس يتابعه وهذه علاقته بمصر.. 15 معلومة عن سد ستيجلر جورج في تنزانيا

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزاني، والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحضر اللقاء وزيرا الزراعة وإستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفير مصر لدي تنزانيا، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. بينما حضر من الجانب التنزاني، وزير الزراعة، وعدد من مسئولى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، وسفير تنزانيا لدي مصر.

وأكد مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على أن يتابع بنفسه مراحل المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والتنفيذ.

وينشر مصراوي، 15 معلومة عن سد ستيجلر جورج على نهر روفيجي، وفقًا للتصريحات الرسمية للمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، والبيان الرسمي الصادر عن الشركة حول السد، وتصريحات المهندس لؤي محسن، مدير أعمال بقطاع مياه النيل بوزارة الري.

1- تم طرح المشروع في مناقصة عالمية العام قبل الماضي.

2- يعد سد ستيجلر جورج أكبر سد في تنزانيا ويقع على نهر روفيجي.

3- فازت شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذ السد.

4- تدخل شركة السويدي شريكًا في المشروع لتنفيذ أعمال نقل الكهرباء.

5- نافس على تصميم السد شركات صينية وتركية وهندية وأوروبية.

6- عقدت المقاولون العرب ورشة تضم 35 مهندسًا في كل التخصصات للوصول إلى تصميم للمشروع رغم صعوبة تنفيذه على الأرض بسبب الطبيعة التضاريسية.

7- تبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية للسد 2100 ميجاوات.

8- تقع محطة الطاقة عبر نهر روفيجي، في مضيق شتيجلر، في محمية سيلوس، منطقة موروغورو.

9- يبلغ طول السد الرئيسي 1 كيلو متر وارتفاعه 130مترًا.

10- ينتهي العمل في بناء السد خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا، بحيث يصبح جاهزًا في نهاية عام 2021.

11- سيتم دمج الطاقة المنتجة من السد في شبكة الكهرباء الوطنية.

12- يذهب السد للاتجاه الشرقي وليس له علاقة بمسار المياه القادمة إلى مصر.

13- يصل تخزين البحيرة الخاصة بالسد إلى 34 مليار متر مكعب من المياه.

14- تغطي البحيرة مساحة 1350 كيلو مترًا بطول 100 كيلو متر.

15- أعلن رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي يتابع العمل في تنفيذ السد بشكل شخصي.