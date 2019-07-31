"رهاني رابح".. السيسي: المواطن هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء

القاهرة- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء والبناء.

وأضاف السيسي في ختام جلسة مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: "كلمة أسجلها للتاريخ إن هذا الوطن يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام في ملحمة مصرية رائعة تخوضها بكل الشرف والصدق.. وقد استقر يقيني على أننا أمة لن ترضى عن المجد بديلا".

وتابع: "منذ أن توليت المسؤولية تمسكت بما تعلمت به منكم منذ نشأتي بالحارة المصرية، كان رهاني رابحًا وإيماني صادقًا ولولا أرادة المصريين ما كان الإنجاز أن يتحقق".