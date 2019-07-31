أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

"رهاني رابح".. السيسي: المواطن هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء

11:21 م الأربعاء 31 يوليه 2019
"رهاني رابح".. السيسي: المواطن هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء

الرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء والبناء.

وأضاف السيسي في ختام جلسة مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: "كلمة أسجلها للتاريخ إن هذا الوطن يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام في ملحمة مصرية رائعة تخوضها بكل الشرف والصدق.. وقد استقر يقيني على أننا أمة لن ترضى عن المجد بديلا".

وتابع: "منذ أن توليت المسؤولية تمسكت بما تعلمت به منكم منذ نشأتي بالحارة المصرية، كان رهاني رابحًا وإيماني صادقًا ولولا أرادة المصريين ما كان الإنجاز أن يتحقق".

مؤتمر الشباب الرئيس السيسي

الخبر التالى:

رئيس "الوطنية للإعلام" يشهد ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان