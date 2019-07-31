السيسي: قضايا كثيرة نتعامل معها بشكل غير معلن لأسباب تتعلق بالأمن القومي

كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "الدولة تتعامل مع الموضوعات والقضايا منها ما هو معلن وكثير غير معلن لأسباب تتعامل بالأمن القومي منها ماهو خاص بقضية الطاقة".

وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، باليوم الثاني لمؤتمر السابع للشباب، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية، ردا على سؤال متعلق "بتأثير ارتفاع برميل النفط على موازنة الدولة، والآليات التي تتبعها مصر في الأزمة الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية"، قائلا: "الموضوع بياخد إجراءات كثيرة، أنابيب البوتجاز لغاية قبل سنين فاتت كان دايما يجلينا أزمات للبوتجاز، أما درسنا الحجم الموجود عندنا لقيناه مش كاف لو حصلت بعض الإشكاليات".

وتابع: "اضطرينا نعمل مستودعات جديدة في الصعيد، ومن ساعتها لحد دلوقتي ما حصلش مشكلة".

وأشار السيسي إلى أن "سقف الإنتاج، حجم الطلب العالمي، يحددان زيادة أو نقص السعر، الموازنة حطت رقم ثابت لسعر الوقود 68 دولار للبرميل، عاوزين نقلل ده، ودا مش سر".