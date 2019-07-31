البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية

القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وقدم البابا تواضروس الشكر لفرق الكشافة الذين قدموا الورود إليه بمناسبة تذكار رهبنته في دير الأنبا بيشوى.

وتحل اليوم ذكرى رهبنة البابا تواضروس الحادية والثلاثين، حيث ترهبن في يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988 بدير الأنبا بيشوى، ورُسِمَ قِسّاً يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 1989.

وفي ٤ نوفمبر ٢٠١٢ تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رقم 118 خلفا لمثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ ١١٧.