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    بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

    11:15 ص الأربعاء 31 يوليه 2019
    بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

    مؤتمر الشباب

    كتب-أحمد مسعد:

    بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    ووصل الرئيس إلى المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بالعاصمة الإدارية.

    ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

    مؤتمر الشباب السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

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