نشاط الرئيس السيسي والمرحلة الثانية للتنسيق.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات الهامة، جاء على رأسها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

واهتمت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" بتأكيد الرئيس السيسي خلال المباحثات الرسمية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن بقصر الاتحادية، الحرص على استمرار التشاور ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على شتى الأصعدة، مثمنًا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

كما أبرزت الصحف تأكيد السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين، خلال استقباله الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

فيما اهتمت صحيفة الجمهورية بمتابعة تنسيق الجامعات حيث أشارت إلى انطلاق أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات رسميًا غدًا بحد أدنى 320 درجة بنسبة 05ر78% للعلمي و279 درجة بنسبة 05ر68% للأدبي والتي تستهدف توزيع 229978 طالبًا وطالبة منهم 175673 علمي و54305 أدبي على 1363 كلية ومعهدًا.

وأشارت الصحيفة إلى انه من المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني للتنسيق مساء اليوم ومن أبرز الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية من بقايا تورتة المرحلة الأولى بعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني والإعلام والعلوم واقتصاد وعلوم سياسية وألسن وفنون تطبيقية والتجارة والحقوق والآداب بالإضافة إلى جميع المعاهد العليا الخاصة الحكومية، ومن المنتظر شغل جميع الأماكن الشاغرة بكليات القمة المتبقية للشعبتين العلمي والأدبي بأصحاب الشريحة العليا من مجاميع المرحلة الثانية.

أما جريدة الأهرام فاهتمت بالشأن الاقتصادي، وتناولت تأكيد ليو اكسانهوا رئيس المجلس الصينى للنهوض بالتعاون بين دول الجنوب أهمية فتح المزيد من أبواب المشروعات التجارية والاستثمارية وقنوات الاتصال بين الشركات المصرية والصينية.

واهتمت بكلمته أمام منتدى الأعمال الصيني-المصري في القاهرة، حيث أشار إلى أن نحو 19 شركة صينية و20 شركة مصرية تغطى المجالات التعليمية والإنمائية والاقتصادية والصناعية بحثت خلال المنتدى فرص التعاون المشترك، كما أبرز الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولتان خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.​