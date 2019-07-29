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بإشادة المؤسسات العالمية.. تراجع معدل التضخم السنوي في مصر منذ 4 سنوات

01:37 م الإثنين 29 يوليه 2019
بإشادة المؤسسات العالمية.. تراجع معدل التضخم السنوي في مصر منذ 4 سنوات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تراجع معدل التضخم الاقتصادي السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ أربع سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي في يونيو 2019 نحو 8.9%، مقارنة بـ13.8% لنفس الشهر من عام 2018، و30.9% في يونيو 2017، و14.8% لذات الشهر من عام 2016، و11.5% في يونيو 2015، وقد أشادت "المؤسسات الاقتصادية العالمية" بهذا التراجع، مؤكدة أن "هناك تراجعاً كبيراً في معدلات التضخم الاقتصادي في مصر خلال الأعوام الماضية".

وأبرز الإنفوجراف، أنه في عام 2018، قد سجل متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط 9%، في حين سجل متوسط معدل التضخم في أفريقيا لنفس العام 11.3%.

وجاء في الإنفوجراف، أن معدل التضخم السنوي قد شهد تراجعاً نتيجة انخفاض أسعار مجموعات الخضراوات بنسبة 10%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.

كما سجل معدل التضخم الشهري أيضاً تراجعاً في يونيو 2019، ليصل إلى -1% (الرقم السالب يعني انخفاض الأسعار عن الشهر السابق)، مقارنة بـ1% خلال مايو 2019، و0.4% في أبريل 2019، و0.9% في مارس 2019، و1.8% في فبراير 2019، وأخيراً 0.8% في يناير 2019.

ورصد الإنفوجراف نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية، وجاء في مقدمتها: البرتقال بنسبة 176.9%، والفراولة بنسبة 167.9%، والفول السوداني 130.4%، والبصل بنسبة 129.6%، والبطاطس بنسبة 118.1%، والفاصوليا الخضراء بنسبة 117.2%، والخرشوف 113.4%، والعنب بنسبة 107.4%.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التضخم السنوي المؤسسات الاقتصادية العالمية معدلات التضخم

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