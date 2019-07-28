طبيب بجامعة الأزهر ينجح في إجراء عملية فريدة لشاب بالعمود الفقري

القاهرة- (أ ش أ):

نجح الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري بجامعة الأزهر، الحاصل على زمالات جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، في إجراء جراحة خطيرة بالعمود الفقري لشاب يبلغ 18 عاما، وتعد هذه الجراحة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقال الدكتور هاني عبد الجواد - في بيان الأحد- إنه تم إجراء الجراحة للشاب الذي يعاني من تشوه في العمود الفقري أدى إلى اعوجاج شديد مصاحب لوجود انقسام النخاع الشوكي على عدة مستويات إلى نخاعين شوكيين يفصلهم حواجز عظمية، موضحا أنه تم رصد 8 حالات فقط على مر العصور، وفي جميع أنحاء العالم يعانون من انقسام النخاع الشوكي على أكثر من مستوى.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي حالة في العالم تعاني من التشوه الخلقي بالعمود الفقري وانقسام النخاع متعدد المستويات مصاحب له اعوجاج عمود فقري شديد، وتم عمل له جراحة لتصليح الاعوجاج مع هذه الانقسامات المتعددة.

يذكر أن الدكتور هاني عبد الجواد أجرى الجراحة على مرحلة واحدة بدون إزالة الحواجز العظمية، ونجحت الجراحة دون أي مضاعفات وتمكن المريض من الحركة بعد الجراحة بثلاث ساعات فقط.