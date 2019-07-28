الأوقاف تُعلن عن "مسابقة الأئمة" لخريجي كلية اللغات والترجمة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم بملحق الإعلان التكميلي رقم (6) لخريجي كلية اللغات والترجمة دفعة 2019 م قسم الدراسات الإسلامية في اللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الأسبانية) بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمي فصاعدًا.

ويشترط في المتقدم ألا يكون قد سبق له التقدم للمسابقة ورسب في الاختبار، سواء الإعلان الأصلي أم الإعلانات المكملة له.

ويشترط في المتقدم قبول العمل في أي منطقة في جمهورية مصر العربية دون أي استثناءات، وألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

وذكرت أنه سيتم تخصص نسبة 5% من هذه الدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة وبذات الشروط، على أن تكون مثبتة في بيان النجاح، وأن يكون التقرير الطبي لا يمنع من أدائه الوظيفي كإمام للمصلين والصعود على المنبر.

ودعت الوزارة، الراغبين في العمل التقدم في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان بملء النموذج المرفق، علما بأن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي، ولا ينظر في نقله قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.