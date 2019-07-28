قرار وزاري بإحالة مدير تموين الفيوم للنيابة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان ومحمد سامي:

أحال وزير التموين والتجارة الداخلية، مدير تموين الفيوم للنيابة الإدارية، اليوم الأحد.

وكان الوزير أصدر القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2019، بتشكيل لجنة من جميع الجهات الرقابية بديوان عام الوزارة العامة لمباحث التموين، والتي راجعت جميع أعمال المديرية بمحافظة الفيوم، اعتبارا من السبت الموافق 15/6/2019، ولمدة أسبوع متواصل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي على خلفية ورود العديد من الشكاوى ضد مدير تموين الفيوم وبعض العاملين في الإدارة على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك شكاوى مقدمة من بعض النواب نتيجة سوء أداء مدير مديرية تموين الفيوم، الأمر الذي تلاحظ تكراره خلال الفترة من شهري أبريل ومايو 2019.

وعرضت اللجنة تقريرها، فور انتهاء اللجنة من إعمالها، أحال الوزير، مدير تموين الفيوم للنيابة الإدارية فورًا لتتولى التحقيق، كما جرت موافاة نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية لمحافظة الفيوم بتقرير اللجنة لاتخاذ اللازم في ضوء القواعد.

وأكدت وزارة التموين، في بيانها، بأنها لا تألو جهدا في محاسبة أي مسئول مهما كان موقعه، يتقاعس أو يقصر في أداء عمله بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، مع قيامها بتشديد كافة إشكال وأنواع الرقابة بما يضمن أداء الخدمات التموينية على الوجه الأمثل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.