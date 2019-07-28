برلماني: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

كتب – أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تحسن أداء الجنيه المصري خلال الـ 4 سنوات الماضية، يعود إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة بسياسة محكمة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه مع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي يزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن.

وأشار إلى أن الجنيه تحول من ثاني أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط في 2015، إلى ثاني أفضل عملة أداءً على مستوى العالم بحسب تقييم وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الشهيرة، وحلت مصر في المركز الثالث على مستوى الدول الأكثر نموًا، ونما الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من دول كانت تقود الاقتصاد العالمي، حيث وصل إلى 5.3%.

وأوضح زين الدين، أن السبب وراء هذا التحسن يعود لعدة عوامل منها زيادة التدفقات الأجنبية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وارتفاع المعروض الدولاري، وانخفاض الطلب على العملة الخضراء و زيادة انتعاش تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب أذون الخزانة المصرية، إضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس، ورواج السياحة، وعوائد الصادرات.