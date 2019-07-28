لسداد المديونية.. "مدبولي" يوجه "النقل العام" بالتنازل عن أراضِ لصالح بنك الاستثمار القومي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء، في بيان، اليوم الأحد، على أهمية العمل على الإسراع في تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم فى حركة نقل عدد كبير من الركاب يومياً على طول مسار خطوطها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة اسطولها، والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيًا لعدم تحقيق أي خسائر.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومي وهيئة النقل العام، يقضي بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضي الهيئة سدادًا لمديونية الهيئة المستحقة للبنك، بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي في تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وتركيب أجهزة "التتبع الآلي" في كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بتقييم كافة الأراضي المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، إلى جانب العمل على إعداد دراسة متكاملة لتطوير هيئة النقل العام بما يسمح لها بعدم الاعتماد على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية، يجب أن تعتمد على مواردها في عمليات التشغيل والصيانة.

وقدم اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، عرضًا حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن له تأثيرًا كبيرًا على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، حيث يساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميًا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطًا، بإجمالي أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجًا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى، إضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يوميًا بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالي 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية.

كما أشار اللواء رزق علي، إلى الخطط المتعلقة بتطوير مرفق هيئة النقل العام، موضحًا أنه في إطار سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم التعاقد على توريد 121 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن أنه جارِ الاتفاق على تحويل 300 أتوبيس من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي كمرحلة أولى.

وأضاف: خطط التطوير شملت تشغيل 12 أتوبيسًا مكيفًا بدورين، سعة 71 راكبًا للأتوبيس، تعمل على شبكة الخطوط لخدمة القاهرة الجديدة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 18 أتوبيسًا آخر، ويتم حاليًا الدراسة الفنية مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد 20 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء، ويجري دراسة تحصيل تذاكر الرُكوب من خلال نظام التحصيل الإلكتروني ليحقق كثيرًا من المزايا للهيئة من سهولة تحصيل الإيرادات والرقابة عليها.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن خطط التطوير شملت الانتهاء من تركيب منظومة التتبع الآلي لـ1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على خطوط التشغيل، وإعداد تقارير عن التشغيل اليومي كمرحلة أولى، وجارِ تركيب كاميرات مراقبة لـ28 موقعًا من مواقع هيئة النقل العام لإحكام السيطرة الأمنية والمحافظة على ممتلكات الهيئة، كما يجري التنسيق مع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار تحت إشراف محافظة القاهرة على تمويل شراء 100 أتوبيس تعمل الكهرباء.

وفيما يتعلق بتطوير الجراجات، تمت الإشارة إلى أنه تم تطوير بعض الجراجات وهي (المعادي - بورسعيد - القاهرة - الأمل)، بهدف رفع الكفاءة الفنية لها بما يتناسب مع التشغيل على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مُسطح 11.38 فدانًا بمساحة 47796 مترًا مربعًا لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن العمرانية الجديدة، بدر، والشروق.

واستعرض رئيس الهيئة في ختام العرض المقترحات المتعلقة بتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئة، لاسيما فيما يتعلق بعدد من الجراجات والأراضي والمنشآت غير المستغلة والإجراءات المتخذة بهدف زيادة العائد من الإعلانات.