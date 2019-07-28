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    المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية لبوكو حرام بنيجيريا

    01:37 م الأحد 28 يوليه 2019
    المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية لبوكو حرام بنيجيريا

    شوقي علام

    كتب- محمود مصطفى:

    أدان الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية قامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية، عقب مراسم تشييع جنازة في قرية بمنطقة نغانزاي بشمال شرق نيجيريا.

    وأكد مفتي الجمهورية في بيان له الأحد، أن الجماعات الإرهابية لا حرمة لديها للدماء ولا للموت، ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضرابات في المجتمعات وإرهاب الناس.

    وتوجه المفتي بخالص العزاء للشعب النيجيري ولأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

    شوقي علام الإرهاب نيجيريا الجماعات الإرهابية

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