إدارة الحرم المكي تعلن استعدادها لموسم الحج

كتب - يوسف عفيفي:

نظمت إدارة مكتبة الحرم المكي الشريف لرؤساء وموظفي الأقسام بالمكتبة، مجموعة من البرامج والدورات التثقيفية والتدريبية النوعية، بهدف تطوير الموظف والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي خلال موسم الحج لعام 1440هـ.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بتوجيه من قِبَل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتستعد هذه الأيام أقسام مكتبة الحرم المكي الشريف لموسم الحج بعدة برامج وأنشطة خاصة، لهذا الموسم العظيم، حيث يشهد قسم التصوير نقلة استثنائية أثناء الموسم بزيادة إنتاج المطبوعات الخاصة بالحج من منشورات وبعض الكتيبات لتوزيعها على الحجاج.

وفي ذات السياق، يقوم قسم الخدمة بالمكتبة (قاعة الاطلاع) بخدمة ما يقارب (100) زائر يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، بخدمات متنوعة من تصوير وخدمة الحاسب الآلي والاسترشاد ونسخ المخطوطات للباحثين وخدمات أخرى.

وتوجد أيضاً مكتبة الكترونية تحتوي على (200) ألف مجلد وما يقارب (60) ألف عنوان، جاهزة للخدمة على مدار الساعة تحتوي على دروس ومحاضرات وخطب وكتب الكترونية حديثة.

كما يقوم قسم الفهرسة والتصنيف بفهرسة وتصنيف الكتب القادمة لمكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام والكتب الحديثة وكتب المكتبات الخاصة، وعددها ما يقارب (500) كتاب شهرياً، وقد تصل إلى (1500) كتاب.