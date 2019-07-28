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    فايقة فهيم: المؤتمر الوطني فرصة لشباب مصر عليهم الاستفادة بها

    12:36 م الأحد 28 يوليه 2019
    فايقة فهيم: المؤتمر الوطني فرصة لشباب مصر عليهم الاستفادة بها

    النائبة القبطية فايقة فهيم

    كتبت ميرا إبراهيم:

    أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، مؤكدة أن المؤتمر فرصة لشباب مصر من جميع المحافظات، في التجمع وبحث أهم قضايا المجتمع المصري.

    وأشارت عضو البرلمان في تصريحات لها اليوم إلى أن المؤتمر سيكون بحضور ١٥٠٠ مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، بما يمثل فرصة عظيمة للتحاور.

    وثمنت فهيم الحرص على دعوة شباب من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعون والمبتكرون، مطالبة الشباب بالحرص على حضور فعاليات وورش عمل المؤتمر لما لها من دور في إثراء المعرفة وتعظيم فرص التحاور.

    ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي ٣٠-٣١ يوليو الجاري.​

    فايقة فهيم مصر مجلس النواب

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