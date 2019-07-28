اليوم.. انطلاق أولى الرحلات الجوية للحج السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الأحد، أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي "طيران" إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك هذا العام، على أن تبدأ رحلات مستوى أربع وخمس نجوم يوم 3 أغسطس المقبل، فيما تكون أخر الرحلات يوم 7 أغسطس من نفس الشهر.

وانطلقت أولى رحلات الحج الساحي للمستوى "البري" الخميس الماضي، بـ5 أتوبيسات سياحية، فيما بدأت أول أمس الجمعة تسيير باقي الرحلات بعدد 10 أتوبيسات لنقل نحو 500 حاج مصري وتستمر لمدة 5 أيام مقبلة.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن جميع رحلات الحجاج البري بدأت رسميا وتستمر على مدار 5 أيام لنقل 12 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، مؤكدا جاهزية كافة الأتوبيسات السياحية البالغ عددها 300 أتوبيس بعد الانتهاء من فحصها بالكامل.

وتتابع غرفة عمليات متابعة رحلات الحج بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ، وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع ضيوف الرحمن.

وتواصل شركة مصر للطيران مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تسير 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حجاج، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

يذكر أن مصر للطيران ستنقل هذا العام 76 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل.