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    وزير القوى العاملة: توفير 235 ألف فرصة عمل بـ 25 ملتقى توظيف

    06:56 م السبت 27 يوليه 2019
    وزير القوى العاملة: توفير 235 ألف فرصة عمل بـ 25 ملتقى توظيف

    ملتقى توظيف - ارشيفية

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أعلن وزير القوى العاملة، عقد 25 ملتقى توظيف حتى الآن منذ مايو 2016 حتى أبريل 2019، وتوفير ما يقرب من 235 ألف فرصة عمل بنسبة حضور تتراوح بين 70% إلى 85%.

    وبحسب بيان اليوم السبت، جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة، يوفر 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 70 شركة وفندقاً ومنشأة سياحية من داخل محافظة البحر الأحمر ومن جميع محافظات الجمهورية.

    وحقق الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، حضورًا منذ الساعات الأولى لافتتاحه ويستمر يومين ويبدأ من العاشرة صباحا حتي السادسة مساءً، ويطرح فرص عمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.

    وقال الوزير، إن متابعة هذه الفرص، يتم من خلال مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدى 3 أشهر للتحقق من استمرار العمالة في الأماكن التي تم تشغليهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطع الحصول على وظيفة من خلال هذه الملتقيات .

    ودعا الوزير، الشباب إلى الإقبال على ملتقيات التوظيف والتشغيل، وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القطاع شريك أساسي ورئيسي للدولة ، حيث يمثل 85% من الاقتصاد المصري، ويعطي العاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، فضلًا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

    ملتقى توظيف وزارة القوى العاملة ملتقى توظيف للشباب مدينة الغردقة

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