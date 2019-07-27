استمرار العمل بالأوكازيون الصيفي في المحلات التجارية لليوم الثاني على التوالي

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة والداخلية، إن العمل بالأوكازيون الصيفي يستمر لليوم الثاني على التوالي، لبيع المنتجات بأسعار مخفضه خلال فترة عيد الأضحى المبارك ومرحلة ما قبل بدء المدارس.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، لكن علي كل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية التابع لها محاله التجاري، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وكان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة وجهت بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفي هذا العام.​