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    بيان رسمي.. الإفتاء تنفي تحديد موعد عيد الأضحى

    04:12 م الجمعة 26 يوليه 2019
    بيان رسمي.. الإفتاء تنفي تحديد موعد عيد الأضحى

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى:

    نفت دار الإفتاء المصرية، صحة ما أثير الفترة الماضية عن تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك.

    وأكدت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن ما نشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك غير صحيح تماما.

    ولفتت الدار إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديا.

    دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى مواقع التواصل الاجتماعي

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