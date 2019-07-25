حزب مستقبل وطن عن تقرير "بلومبرج": كنا على يقين من نجاح الحكومة اقتصاديًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

علق المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، على تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية بشأن استقرار الجنيه المصري، قائلا: "عندما تحدثنا عن الإصلاحات الاقتصادية كحزب مستقبل وطن ومن خلال مركزنا للدراسات الإستراتيجية، كنا على يقين وثقة من نجاح سياسة الحكومة في ما تقوم به من تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ عديد من الإجراءات من أجل اللحاق بقطار التنمية".

وأضاف هلال في تصريحات صحفية، أنه "عندما تأتي وكالة اقتصادية عالمية مثل بلومبرج وتضع الجنيه المصري كثاني أفضل عملة أداءً في النصف الأول من عام ٢٠١٩ في الأسواق الناشئة وارتفاع قيمته بالنسبه للدولار يثبت أننا في الطريق الصحيح بسبب سياسات مدروسة وإصرار من القيادة السياسيه بتحقيق أحلام المصريين في بناء الدولة القوية وتحسين الوضع الاقتصادي".

وتابع: "لم يكن يأتي هذا إلا بتلاحم وصبر المواطن المصري لأن أي انجاز بطلة هو الإنسان المصري بما يقدمه من عمل وتضحيات من أجل وطنه".

واختتم بأن "حزب مستقبل وطن يبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والمواطن المصري على هذا النجاح الذي يضعنا في بداية طريق التنميه والرخاء".