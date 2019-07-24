القومي للترجمة: بدء اختبار القبول للبرنامج التدريبي بالعربية والإنجليزية.. الأحد

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المركز القومي للترجمة أنه سيتم إجراء اختبار القبول للاشتراك في البرنامج التدريبي للترجمة العامة بين اللغتين العربية والإنجليزية يوم الأحد المقبل، على أن يستمر 4 أيام.

ويسعى البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة 10 أيام اعتبارا من 25 أغسطس المقبل، إلى إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على نظرية الترجمة الحديثة، ويحاضر فيه كل من: الدكتور مصطفى رياض الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد محمد مجاهد مدرس اللغة العربية بكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وآيات نوير المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة العلوم الحديثة والآداب، ونسمة دياب المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس.

ويتناول البرنامج موضوعات: نظرية الترجمة، والترجمة ومستويات التحليل اللغوي (مستوى الصوتيات، والصرف، واللفظ)، والنحو التقابلي، ومهارات التحرير باللغة العربية، على أن يخصص اليوم الأخير من البرنامج لمناقشة مشروعات المتدربين.