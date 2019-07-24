مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحديث أنظمة المعلومات بهيئة الاستثمار

محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بِشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووقع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب التوقيع، قالت وزيرة الاستثمار "إن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي بتطوير كل من المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية والتوسع فيهما لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية".

وأوضحت أن البروتوكول ينص على ميكنة خدمات المناطق الحرة بكل من المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية، وتطوير نظام أرشفة إلكترونية للملفات الورقية، حيث أنه يتم حاليا أرشفة مختلف أنواع الملفات يدوياً، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ليكون بوابة إلكترونية متكاملة يمكن من خلالها نشر الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لاستكمال منظومة التطوير الشاملة لجميع المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونوهت وزيرة الاستثمار بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية التكنولوجية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، والتوسع في فروعه بمحافظات الصعيد وسيناء بما يساهم في تسهيل الخدمات على المستثمر في كافة محافظات مصر وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية.

ومن جهته، أشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب متخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لافنا إلى المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقاً مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها استكمال ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون، التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها، منوها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في رعاية المبدعين وصغار المبتكرين، والتعاون من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" وتواجدها في مجتمعات الإبداع التكنولوجي، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

وأعرب وزير الاتصالات عن حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مشروعات التطوير التكنولوجي، وإدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خريطة مصر الاستثمارية بشكل دوري.