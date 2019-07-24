الصحة: فحص 1026 حاجا مصريا في مكة والمدينة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى مساء أمس الثلاثاء 1026 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 311 حالة مرضية بمكة المكرمة، و715 حالة في المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة - في بيان الأربعاء-، أن 6 حالات دخلت المستشفيات السعودية، فيما غادرت حالتان بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 4 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزيرة تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه، أشار رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحي إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لحالة واحدة بأحد مستشفيات السعودية، وتلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي.

ولفت إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.