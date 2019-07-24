"وقاية النباتات" ينظم دورة تدريبية عن وسائل المكافحة الحيوية

كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان "التربية الكمية للمفترسات الاكاروسية والحشرية ودورها في المكافحة الحيوية"، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة من ٥ - ٦ أغسطس المقبل.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الندوة تساهم في الحفاظ على نظافة البيئة، وصحة المستهلك المصري، بتوفير محصول غذائي صحي وآمن و العمل على تقليل استخدام المبيدات الكيميائية في المحاصيل التصديرية.

وأشار إلى أن الدورة تركز على الأهمية الاقتصادية للمفترسات الاكاروسية والحشرية، التربية الكمية للمفترسات، فضلا عن دور المفترسات في المكافحة الحيوية وأثرها على المحاصيل التصديرية.

وأشار مدير المعهد، إلى أنه على الراغبين في الاشتراك بالدورة التوجه إلى إدارة المعهد بالدقي للتسجيل والاستفسار، في موعد غايته ٣٠ يوليو الجاري.