  • عاجل:ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ أسوان تطبيق "التصالح في مخالفات البناء"

    10:50 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ أسوان تطبيق "التصالح في مخالفات البناء"

    مخالفات البناء

    كتب- محمد نصار:

    استقبل وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بمقر الوزارة؛ لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

    وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير بحث مع المحافظ جهود المحافظة فيما يخص مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

    ​كما بحث وزير التنمية المحلية، مع المحافظ، متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، خاصة فيما يخص الجهود الجارية لاستغلال كل المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها، وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومنظومة النظافة الجديدة وموقف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات بما يحفظ حق الدولة.

    وأوضح الوزير، أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالي السابق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل.

    مخالفات البناء وزير التنمية المحلية أحمد إبراهيم أسوان

    الخبر التالى:

    بالأسماء.. السماح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسية أجنبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان