وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ أسوان تطبيق "التصالح في مخالفات البناء"

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بمقر الوزارة؛ لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير بحث مع المحافظ جهود المحافظة فيما يخص مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

​كما بحث وزير التنمية المحلية، مع المحافظ، متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، خاصة فيما يخص الجهود الجارية لاستغلال كل المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها، وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومنظومة النظافة الجديدة وموقف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات بما يحفظ حق الدولة.

وأوضح الوزير، أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالي السابق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل.