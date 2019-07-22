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    رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة بالقليوبية

    11:42 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة بالقليوبية

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 15029م2 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

    ونص القرار على أن يرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المشار إليها، وتُخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والخدمات المكملة لها.

    كما نص القرار على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة وبالبرنامج الزمنى المحدد.

    مصطفى مدبولي القليوبية الهيئة العامة للاستثمار

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