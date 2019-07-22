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5 جنيهات للساعة.. كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الآلي (فيديو)

03:00 ص الإثنين 22 يوليه 2019
5 جنيهات للساعة.. كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الآلي (فيديو)

جراج روكسي الآلي

كتب- محمد نصار:
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع جراج روكسي بمنطقة مصر الجديدة، يُعد إنجازًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ويأتي في إطار رؤية مصر الحديثة 2030 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالعال، خلال افتتاح المرحلة الأولى لجراج روكسي، بحضور رئيس الوزراء، أمس الأحد، أن مشروع الجراج يُضاف إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمضي مصر في تنفيذها بخُطى سريعة لإحراز مستوى عالٍ من التقدم التكنولوجي العالمي.

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