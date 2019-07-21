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    وزير الأوقاف يحذر من خطر جماعة الإخوان الإرهابية

    03:58 م الأحد 21 يوليه 2019
    وزير الأوقاف يحذر من خطر جماعة الإخوان الإرهابية

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- أ ش أ:

    حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن شعارها الوحيد (نحكم أو نقتل ونخرب وندمر.. ونهلك الحرث والنسل ونحرق الأخضر واليابس)، فالدنيا إما أن تكون لهم أو لا تكون لغيرهم.

    وقال الوزير، في بيان اليوم الأحد: "الإخوان يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وإن ما سواهم طبقة أخرى دون طبقتهم.

    هذه الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها، ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها لأمرين:

    الأول: عمالتها وخيانتها، وكونها أداة طيعة في يد أعداء أمتنا العربية.

    والثاني: إيمانها بأن سلطانها لا يبنى إلا على أنقاض دولها، فهي لا تتورع عن إلحاق الأذى بها ولا تكف عن الكيد لها والعمل على إسقاطها".

    وأضاف: "من يدعمون هذه الجماعة الإرهابية قد غاب عنهم أنه من لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلًا.

    فمن باع وطنه باع دينه وقيمه وأهله وعرضه وشرفه، وصار على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان.

    وربما غاب عنهم أيضًا أن الإرهاب الأسود يأكل من يصنعه ومن يدعمه ومن يحتضنه ومن يؤويه، وأن حصاد الشر لا يكون إلا شرًا، وأنك لا تجني من الشوك العنب، وأن من يزرع حنظلًا لا يجني إلا حنظلًا، وإن غدًا لناظره قريب".

    وطالب وزير الأوقاف باليقظة التامة والعمل الجاد على اقتلاع التطرّف من جذوره، وعدم السماح بتمدده، فهو كالمرض الخبيث الذي لا يصلح معه سوى الاستئصال.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الأوقاف الإخوان الإرهاب

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