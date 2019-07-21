حدث ليلاً| مصر ترد على تعليق الرحلات البريطانية.. انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

القاهرة – مصراوي :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي والدولي.

أول رد رسمي بشأن أنباء توقف الرحلات الجوية البريطانية إلى مصر

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد رحلة علاج بأوروبا

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عائدًا من رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا.

"الأزمة مفتعلة".. "الطيران المدني" معقبًا على تعليق الرحلات الجوية البريطانية إلى القاهرة

عقَّب الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، على تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع؛ بدعوى مراجعة الإجراءات الأمنية.

كيف استدرج "الصقر الأمريكي" بريطانيا إلى المواجهة مع إيران؟

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أو كما يُعرف بالصقر الأمريكي، يقود المواجهة الأمريكية الحالية مع إيران على نطاق واسع، في محاولة شغوفة لترويض طهران، مضيفةً "لا يهتم بولتون بالأضرار الجانبية حتى لو كانت ستطال حليفًا وثيقًا مثل بريطانيا".

"التسجيل بدأ".. 4 إرشادات لاختيار الكليات بتنسيق المرحلة الأولى

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، تلقي طلبات التسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى 97.7% للشعبة العلمية، و95% لشعبة الرياضية، و80% للشعبة الأدبية.

بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، ولمدة 5 أيام.

معهد الفلك يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن معمل أبحاث الشمس، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ميلاد هلال شهر ذي الحجة، بعد حدوث الاقتران في تمام الخامسة و12 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ، الأول من أغسطس المقبل.

جامعة الأزهر تنعي أحد أوائل الشهادة الثانوية لقي مصرعه غرقا بالإسماعيلية

نعت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بكل الأسى والحزن الطالب محمود محمد حسين، أحد أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، الأول على محافظة القليوبية، والذي وافته المنية غرقا بأحد شواطئ الإسماعيلية أمس السبت.

"كليات وتخصصات".. تعرف على الجديد في تنسيق الجامعات 2019

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على إنشاء عدد من الكليات الجديدة وضمها لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

عدد الطعنات لا يعني توفر نية القتل.. أبو شقة يوضح سبب حبس "فتاة العياط" 15 يومًا

قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كانت هناك امرأة تتعرض للاغتصاب، فلها الحق قانونًا في أن تدافع عن نفسها حتى وإن أدى إلى قتل الجاني.

بريطانيا تعتزم تجميد أصول إيران بعد احتجاز ناقلة النفط

ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن المملكة المتحدة بصدد وضع خطط لفرض عقوبات على إيران، تتضمن تجميد أصول النظام بعد اختطاف ناقلة النفط، أمس الجمعة.

الرئيس النيجيري يدين هجوما أودى بحياة 37 شخصا

أدان الرئيس النيجيري محمدو بوهاري مساء السبت الهجمات التي وقعت على مجتمع جورونيو في ولاية صكتو شمال البلاد وأسفرت عن مقتل 37 شخصا.

مسعود بارزاني: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا.

بعد احتجاز ناقلة بريطانية.. ماذا يمنع لندن وواشنطن عن ضرب إيران عسكريًا؟

تطورت الأوضاع بشكل سريع في منطقة الخليج العربي، بعد إعلان واشنطن إسقاط طائرة مسيرة لإيران، واحتجاز الأخيرة ناقلة نفط بريطانية بزعم اختراق حدودها الإقليمية.

سويسرا تكشف عن جهود وساطة لحل الأزمة السياسية في الكاميرون

كشفت سويسرا، أمس السبت، رسميا النقاب عن قيامها بجهود وساطة من أجل مساعدة حكومة الكاميرون في التفاوض مع الانفصاليين لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في المناطق الناطقة بالانجليزية من الكاميرون، والتي أدت - حتى الآن - إلى مصرع أكثر من ألفي شخص.

الرئيس البرتغالي يعرب عن قلقه من حرائق الغابات في بلاده

أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا مساء السبت عن قلقه بشأن انتشار حرائق الغابات في أجزاء من البلاد مؤكدا على متابعته للتطورات.

لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء أمس السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.

بريطانيا تعتزم تجميد أصول إيران بعد احتجاز ناقلة النفط

ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن المملكة المتحدة بصدد وضع خطط لفرض عقوبات على إيران، تتضمن تجميد أصول النظام بعد اختطاف ناقلة النفط، أمس الجمعة.

انتحار شاب شنقًا داخل منزله في بورسعيد

أنهى شاب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، حياته شنقًا داخل منزله في قرية الديبة غرب بورسعيد.

مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في شاطئ فايد

خيّم الحزن على قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب مصرع الطالب الأول في الثانوية الأزهرية غرقًا، أثناء إجازته في محافظة الإسماعيلية.

ترامب في ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتعهد بإطلاق عصر جديد لاستكشاف العالم والانطلاق إلى أبعد المناطق فيه ، وذلك في الذكرى الخمسين لهبوط مركبة الفضاء الأمريكية المعروفة بـ "أبوللو ـ 1" على سطح القمر.وأضاف ترامب ، في بيان رئاسي عن البيت الأبيض اليوم السبت بهذه المناسبة ، أنه أصدر تعليمات الى وكالة الفضاء الوطنية (ناسا) بإرسال مهمة تضم ، بالإضافة لرواد الفضاء من الرجال ، أول إمرأة، لتحقيق القفزة العملاقة التالية وهي إرسال الأمريكيين إلى المريخ.

الحرس الثوري الإيراني: ناقلة النفط البريطانية دخلت مضيق هرمز من الاتجاه الخاطئ

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، اليوم السبت، أن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها طهران، دخلت مضيق هرمز "من الاتجاه الخاطئ"، مضيفا أنه سيتم احتجازها إلى حين الانتهاء من تقييم قضائي.

القبض على سائق تاكسي دهس أمين شرطة في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث المرور بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على سائق تاكسي، زور لوحات معدنية لسيارة تاكسي ودهس أمين شرطة، حاول استيقافه في أحد الكمائن، محاولًا الفرار منه أمام ميدان المحافظة بالمنصورة.