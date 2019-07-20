10 صور من مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب – محمود مصطفى ومحمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا للوحدات السكنية الجديدة لمشروع "سكن مصر" بالتجمع الثالث.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه يجري تنفيذ ما يقرب من 16 ألف وحدة في القاهرة الجديدة، كأكبر مدينة بها عدد وحدات لسكن مصر، لافتًا إلى أن حجم استثمارات هذا المشروع فقط وصلت إلى 5.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مساحات الوحدات السكنية داخل مشروع "سكن مصر" تصل إلى 106، و115، 117، 118 مترًا، كما أعلنت الوزارة، لافتًا إلى أن الوحدات يجري تنفيذها للمواصفات التي جاءت في كراسة الشروط دون أي تغيير.

وتابع: "الوحدات كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرب بجانب مناطق للخدمات، ومحلات أسفل بعض العمارات"، لافتًا إلى أن المشروع يعمل به ما يزيد 35 شركة مقاولات و12 مكتبًا استشاريًا.

وأكد أنه تم البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2017 في بعض الموقع، ومن المتوقع الانتهاء منه العام الجاري، على أن يتم تسليم الحاجزين في مواعيدهم المقررة، خلال النصف الثاني من 2019.

وجاءت عدد الوحدات داخل كل منطقة على النحو التالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات، و608 وحدات بالتجمع الثالث، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

بجانب 100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية، و488 وحدة بالتجمع الثالث، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و 1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، بالإضافة إلى 120 وحدة في التجمع الثالث بجوار السنترال.