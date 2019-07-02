طلب إحاطة بشأن ثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة

كتبت ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، بشأن تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مع الموازنة الجديدة لعام 2019/2020

وقالت النائبة، حسب بيان، إنه يعاني 34 ألف عامل من عمال التشجير من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وأشارت إلى أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدى الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، كما أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم.

وأكدت أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، مضيفة: "بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث أن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم".

ونوهت إلى أنه وسط ذلك هناك نية من الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك المعاشات، إلا أنه يجب في البداية النظر إلى معاناة المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير، وإعطائهم حقوقهم كاملة ومساواتهم بباقي زملائهم في الجهاز الإداري للدولة.​