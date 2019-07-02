حدث ليلًا| تفاصيل "التأمين الشامل".. ورسالة جديدة من ريهام سعيد.. وهجوم جديد على أبها

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

نرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث:

- متحدث "الوزراء" يكشف عن تفاصيل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم هو يوم مشهود بإعلان الحكومة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

للتفاصيل اضغط هنا

- قبل الشريحة الأخيرة.. الحكومة تستعرض مميزات ترشيد دعم المواد البترولية

بدأت الحكومة في نشر مجموعة من الفيديوهات التي توضح فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة وذلك قبل الشريحة الأخيرة المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

للتفاصيل اضغط هنا

- "كنا نحلم بهذه المنظومة".. أديب مشيدًا بانطلاق "التأمين الصحي الشامل" ببورسعيد

عقَّب الإعلامي عمرو أديب على انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى في مدينة بورسعيد، قائلًا: "شيء باهر زي اللي موجود في أوروبا وأمريكا".

للتفاصيل اضغط هنا

- ريهام سعيد تنشر رسالة طفلة انهارت من البكاء بعد علمها بمرضها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ظهرت خلاله طفلة انهارت من البكاء، وتعبر عن حزنها وقلقها من مرضها، خاصة وأنها تعتمد على ريهام في استكمال علاجها.

للتفاصيل اضغط هنا

- بالفيديو.. خالد الجندي يكشف أسرارًا فى حياة الفنان عزت أبوعوف

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، مشيرا إلى أن الفنان عزت أبو عوف كان له جانب إنساني مشبع بالإيمان والالتزام في حياته الداخلية، وعلاقته بالله عز وجل.

للتفاصيل اضغط هنا

- خبير اقتصادي: مصر يُمكنها الانضمام إلى مجموعة الـ20 خلال 3 سنوات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر من الممكن خلال 3 سنوات أن تنضم إلى مجموعة العشرين لأفضل 20 اقتصادًا على مستوى العالم، وذلك مع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 320 مليار دولار.

للتفاصيل اضغط هنا

- بالصور.. الأول على دبلوم الصنايع: "بذاكر ساعتين" وأحلم بكلية الهندسة

أعرب الطالب محمد فؤاد عبده، ابن قرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم، عن سعادته بحصده المركز الأول على مستوى الجمهورية، في المرحلة الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات نوعي، بعد حصوله على 694 درجة من 700 درجة المجموع النهائي.

للتفاصيل اضغط هنا

- بالصور.. الأولى على الجمهورية في التعليم الزراعي: "فرحت أبويا وهاعمل ماجستير"

حالة من الفرح سيطرت على أسرة الطالبة أماني حسان شعوط، 18 سنة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي نظام ثلاث سنوات، عن "مدرسة دسوق الثانوية الزراعية" بكفر الشيخ، عقب تلقيهم خبر حصولها على المركز الأول.

للتفاصيل اضغط هنا

- الأولى على الدبلومات الفنية: حلمي تحقق في الالتحاق بكلية الهندسة

لم تصدق صاحبة المركز الأول في التعليم الفني، على مستوى الجمهورية نفسها، عندما أخبرها والدها باتصال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني به.

للتفاصيل اضغط هنا

- رسميًا.. خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

أعلنت الرئاسية التونسية، خروج الرئيس من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.

للتفاصيل اضغط هنا

- "التحالف العربي": 8 سعوديين وهندي أصيبوا في الهجوم الإرهابي على مطار أبها

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، أدى إلى إصابة 9 مدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات مستقرة مبدئيًا ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات المتخصصة للعلاج.

للتفاصيل اضغط هنا

- مسئول أمريكي: من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين بمقر "فيس بوك"

قال مسئول أمريكي في وحدة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، إنه من المحتمل تعرض شخصين إلى استنشاق غاز السارين في إحدى المواقع البريدية الخاصة بشركة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

للتفاصيل اضغط هنا

- ترامب: انتهاك إيران لحد الاتفاق النووي "لعب بالنار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن إيران "تلعب بالنار"، بعد أن انتهكت طهران رسميًا حد تخصيب اليورانيوم المحدد بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.

للتفاصيل اضغط هنا

- المسماري: لم نعتقل أي مواطن أجنبي وما تم الترويج له غير صحيح

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن يكون الجيش ألقى القبض على أي مواطن أجنبي أو تركي، مؤكدًا أن ما تم الترويج له في هذا الصدد غير صحيح.

للتفاصيل اضغط هنا

- المسماري: تركيا خطر على الأمن الوطني والعربي.. وأردوغان سبب التوتر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تشكل خطرًا على الأمن الوطني والأمن القومي العربي.

للتفاصيل اضغط هنا