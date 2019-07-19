"مصر للطيران": تسيير 14 رحلة اليوم وغدًا لنقل 3200 حاج للسعودية

كتب - طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم، 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة الجيزة، وبعثات وزارتي الداخلية والصحة بالإضافة إلى رحلات العمل، في إطار الجسر الجوي الذي بدأته الشركة الوطنية مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

كما تتقل مصر للطيران 1640 حاجا، غدا السبت، من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت من بينهم رحلتان لنقل حجاج باماكو بدوي مالي وبعثات العمل، على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.

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