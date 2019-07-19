بعد تعرضهم للنصب.. ترحيل 300 حاج مصري من السعودية (صور)

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن إجمالي من تم ترحيلهم من السعودية حوالي 300 راكبا، بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفعالية كحجاج، وهي التأشيرة الخاصة بدخول المملكة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن السلطات السعودية منعت دخول حوالي 300 مصري حتى الآن من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة علي أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولي.

وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج هذه التأشيرات، بحسب المصادر.

كانت سلطات المطار وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية أوقفت سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب قامت شركات باستخراج التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة الركاب بمبنى الركاب 2، وتجري حالياً تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي قامت بحجز التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم.

كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

يذكر أن الخارجية المصرية، طالبت المواطنين في بيان اليوم الجمعة، عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.