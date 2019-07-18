خالد ميري يكشف تفاصيل وفاة زوجة الكاتب إبراهيم سعدة غرقًا

كتب- مصطفى علي:

أكد أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، وفاة زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي، اليوم الخميس.

وقال خالد ميري، رئيس تحرير المؤسسة، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، توفيت بالفعل غرقًا أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في منطقة الساحل الشمالي.

ولقيت "نادين"- سويسرية الأصل، وفي عقدها السابع- مصرعها أثناء سباحتها، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وهي الآن في طريقها إلى مستشفى الصفا بالقاهرة.

وأوضح "ميري"، أنه لم يجر حتى الآن تحديد موعد صلاة الجنازة أو مراسم الدفن، نظرًا لتواجد ابنتها "نيفين" في فرنسا حاليًا، حيث يجري التواصل بين المؤسسة والأسرة لمعرفة التفاصيل وتحديد الموعد.