«إيديتا للصناعات الغذائية» تكرم منظمي أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩

توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "مولتو وفرسكا"

هاني برزي: رعاية الشركة تعكس دورنا في دعم البطولة التي تقام على أراض مصرية

فضل: مثلت البطولة تحدياً كبيراً على الجانب التنظيمي

كامل: فريق عمل إيديتا أبهر اللجنة المنظمة للبطولة



القاهرة، ١٧ يوليو ٢٠١٩:

أقامت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» الرائدة في صناعة الأغذية الخفيفة بمصر حفل تكريم للقائمين على تنظيم كأس الأمم الأفريقية المقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو ٢٠١٩، وذلك بعد التنظيم الناجح والمبهر للبطولة خلال فترة وجيزة. يأتي هذا التكريم من جانب شركة «إيديتا» باعتبارها أحد الرعاة الوطنيين للبطولة خلال مراسم استضافة الكأس داخل مقر الشركة.

حضر حفل التكريم كل من هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا، ومحمد فضل مدير عام بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر ٢٠١٩، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزينتيشن سبورتس، وأحمد سامي نائب رئيس مجلس الإدارة للتسويق بشركة إيديتا. هذا بالإضافة إلى نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من موظفي الشركة.

تم خلال الحفل تكريم كل من محمد فضل، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير عام بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورتس نظراً للمجهود الكبير الذي قاما به لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف الحائز على إعجاب كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

صرح محمد فضل مدير عام بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩: "أود أن أشكر المهندس هاني برزي على تعاونه معنا. إن هذه البطولة مثلت تحدياً على الجانب التنظيمي بالإضافة للجانب الرياضي، ولذلك كنا حريصين على التركيز في كل تفاصيلها بداية من النظافة العامة، والأمن، والنقل ... الخ. إن مشاركة مؤسسات كبيرة في حجم إيديتا كانت دفعة قوية لنا في تحقيق النجاح الملحوظ للبطولة."

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورتس: "افتخر بوجودي في هذا الاحتفال مع شركة إيديتا كأحد الرعاة الوطنيين للبطولة، وأقدم شكر خاص للمهندس هاني برزي لما قدمه من دعم للبطولة خلال الفترة الماضية. وبالرغم من وجود العديد من الرعاة المحليين، إلا أن فريق شركة إيديتا أظهر جهد وتفاني غير مسبوق الذي أبهر اللجنة المنظمة للبطولة."

وأعرب هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا عن سعادته وفخره وجميع العاملين بشركة إيديتا بنجاح البطولة بهذا الشكل المشرف، والبطولة التي ظهر تنظيمها بصورة فاقت كل التوقعات، حيث بذل الجميع مجهود كبير لنجاحها على جميع مستوياتها التنظيمية والفنية.

وأضاف برزي "كان لزاماً علينا تكريم شركاء النجاح حيث أن تكريمنا لكل من محمد فضل ومحمد كامل ما هو إلا تكريم لرموز النجاح في البطولة. ولقد زادت سعادتنا لنجاحهم في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بشكل يليق بمكانة مصر العريقة. كما ننتهز هذه الفرصة الفريدة لرؤية الكأس عن قرب لما سيمثله من ذكرى خالدة لجميع موظفي الشركة".

وأكد برزي "أن رعاية الشركة للبطولة يعكس التزامها بتحقيق جزء من دورها الوطني تجاه الدولة، وذلك بفضل العمل الجاد والمستمر لرفع علم مصر عالياً. كما يسرنا أن نكون جزءاً من هذه البطولة الرائعة لما لها من إيجابيات في تنشيط السياحة، كما أن نجاحها يؤكد أن مصر بلد آمنة وقوية ومستقرة."

وأوضح أحمد سامي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتسويق بشركة إيديتا "جاءت رعاية شركة "إيديتا" لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ تأكيداً على اهتمام الشركة بالرياضة المصرية، حيث تعد العلامة التجارية لمنتج الشركة «مولتو» الراعي المصري للبطولة، والذي يعد الأكثر رواجًا في سوق "الكرواسون" المحلي، بينما تمثل علامة «فرسكا» الرائدة فى قطاع الويفر، الراعي الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم."

وشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة التي تم إطلاقها بالتزامن مع البطولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأخذ الصور التذكارية مع الكأس، وذلك عبر إرسال رسائل نصية تحتوي على الكود الموجود داخل عبوات ١٠ منتجات مشاركة بالحملة تحت علامتي «فرسكا» و«مولتو» الرئيسيتين.