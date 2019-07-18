​الأوقاف: لأول مرة إيفاد 9 واعظات مع بعثات الحج المصرية

كتب - طه عبيد:

أكد وزير الأوقاف أن الوزارة أوفدت 60 عالما و9 واعظات لأول مرة مع بعثات الحج المصرية للرد على كل الاستفسارات من الحجاج.

وقال إن الحج قائم على التيسر مطالبا الحجاج على أخذ الفتوى من العلماء المرافقين للبعثات.

جاء ذاك في احتفالية توديع أول فوج من الحجاج المغادرين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي بحضور وزراء الطيران والأوقاف والري.

ولفت إلى أن الوزارة أودعت كتيبات مجانية على الحجاج لشرح المناسك والإجابة على استفسارات الحجاج.