الحكومة تكشف موقف العاملين بالدولة بعد اختبارات التقييم (بيان رسمي)

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، في إطار خطة الإصلاح الإداري، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، الخميس، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحًا أن الهدف من اختبارات التقييم تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشيًا مع خطة الإصلاح الإداري، مُشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق جميع الموظفين وعدم المساس بها مُطلقًا، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفي الدولة.

وأضاف الجهاز أنه وفقًا لنتيجة التقييم يجرى تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويسهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.