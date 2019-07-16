"التموين" تعلن انتهاء موسم توريد القمح

كتبت - عايدة رضوان:

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً حمل رقم (١٤٩ لسنة ٢٠١٩)، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠١٩، أمس الاثنين.

وبحسب القرار، تم استقبال (٣.٢٧١) مليون طن قمح محلي من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري).

كما وافقت الوزارة لبعض أصحاب شركات المطاحن المنتجة للمكرونة والذين تقدموا بطلبات للوزارة على شراء كمية قدرها ٩٠ ألف طن قمح ديورم من المزارعين مباشرة، وذلك للمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير التموين بالجهود المبذولة من قبل اللجان المشكلة بالمواقع التخزينية بكافة محافظات الجمهورية في ضمان تطابق كميات الأقماح المستلمة بالمواقع التخزينية مع التأكد من جودة الأقماح الموردة طبقاً لدرجات النظافة الواردة بالضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم ٢٠١٩.

كما أصدر وزير التموين، توجيهات باستخدام الأقماح المحلية موسم ٢٠١٩ في عمليات الطحن بنِسَب الخلط المحددة بمعرفة لجنة برامج القمح بالأقماح المستوردة للحصول على الدقيق اللازم لتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالجودة والمواصفات المقررة حتى ينال رضاء المواطن المصري.