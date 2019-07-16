الكهرباء تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة

كتب- محمد صلاح:

يشارك الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ـ بالنيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ بالمؤتمر الدولي الثاني لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة والذي تنظمه كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد طوكيو تك للتكنولوجيا والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ يوليو الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعرف على أحدث التكنولوجيات لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع.

وحسب بيان، اليوم، ألقى عمران كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجه فيها بالشكر والتقدير للجامعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا علي جهودها في تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمي بين مصر واليابان لزيادة القدرات لمواجهة متطلبات السوق في جميع المجالات،مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر واليابان في العديد من جوانب التعاون المختلفة وبصفة خاصة قطاع الكهرباء.

وأشاد بالشركات اليابانية، موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

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