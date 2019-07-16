برلماني: ملتقى الأجهزة التنفيذية والتشريعية يعزز الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة

كتب – أسامة عبدالكريم:

شارك الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب، واستشاري التنميه المستدامة في الملتقى الإقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: "منظور الأجهزة التنفيذية والتشريعية المقام في القاهرة من 16-17يوليو 2019".

وأكد "السعيد، في بيان، اليوم، أن الملتقى فرصة لمواصلة التشارك في الرؤي حول التحديات التي تواجه أمتنا العربية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم وتعزيز العلوم.

وأضاف البرلماني، أن القيادة المصرية أبدت التزامها بتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم ما تقوم به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مثل تنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكار سنويا.

وعلى مستوى البرلمان، أوضح "السعيد"، أن مجلس النواب وافق على زيادة المخصصات المالية للتعليم والبحث العلمي، ومشروع قانون لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي.