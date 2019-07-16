الهجرة تنظم معسكرًا لأطفال المصريين بالخارج في شرم الشيخ

كتب – أسامة عبدالكريم:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ 110 طفلاً من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من ١١ إلى ١٦ عاما، وبمشاركة أصدقائهم من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية وكندا وغيرهم، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" لتنظيم المعسكرات الرياضية.

وحسب بيان، اليوم، التقت وزيرة الهجرة، بالأطفال المشاركين، وقالت لهم إنهم أمل المستقبل والمشاركون في صناعته، ومصر تفخر دائما بأولادها في الداخل والخارج، كما رحبت بأصدقائهم من مختلف الدول على أرض مصر مهد الحضارات وملتقى الأديان.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن عدد المشاركين يزداد من معسكر لآخر ما يؤكد نجاح المعسكر، وأعربت عن شكرها لكل القائمين عليه، موضحة أن مشاركة الأطفال بدون هواتف محمولة أو أي وسائل اتصال يعد فرصة للاستمتاع بجو مصر الساحر حتى يتحقق الشعار "عيشها مصري".

وتابعت الوزيرة أن مصر بها الكثير من المناطق الساحرة والأماكن الطبيعية الخلابة، مضيفة أن لقاءها اليوم مع أبناء الجيلين الرابع والخامس يأتي انطلاقًا من حرص مصر على غرس الولاء والانتماء لوطننا في نفوس النشء وربطهم بتاريخ وحضارة هذا البلد.

وأوضحت، أن المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار Come with a friend حيث يشارك أبناؤنا بالخارج ويرافقهم أصدقاؤهم من 6 دول بالخارج، لأول مرة في هذا المعسكر الذي تنظمه الوزارة؛ ويهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن معلومات مغلوطة أو شائعات هادمة.

كما أكدت الوزيرة، أن مشاركة الأطفال هذه المرة من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

من ناحيته، قال ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرنج"، أن الوزيرة يضفي طابعًا خاصًا على المعسكرات؛ فهي تشارك الأطفال تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وهو ما يبهج الأطفال لعدم توافر الفرصة للقيام بذلك في الدول التي يقيمون بها خارج مصر.

ونظمت الوزارة، في السابق، معسكرات لأبناء المصريين في الخارج، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، تماشيا مع رؤية الوزارة ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية تحديدًا.