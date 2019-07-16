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    طلب إحاطة بشأن نفوق الأسماك في البحيرات المصرية

    12:01 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    طلب إحاطة بشأن نفوق الأسماك في البحيرات المصرية

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تفعيل دور الأطباء البيطريين المختصين بمكافحة أمراض الأسماك بعد نفوق عدة أنواع بالبحيرات وتراجع الثروة السمكية.

    وأوضح زين الدين، في طلبه، أن الثروة السمكية تعيش أوضاعا سيئة للغاية منذ سنوات، بسبب نشاط الإنسان المخرب والذي يلوث مياه البحيرات المصرية، بالقمامة وبالصرف الصحي وبمخلفات المصانع، دون أأ يلقي بالا لحجم الضرر المترتب على سلوكياته المدمرة.

    وأكد النائب أن التلوث وارتفاع نسبة نفوق أسماك البحيرات يهدد الحياة البحرية والبشرية على حد سواء، كما يؤدي لارتفاع أسعار الأسماك بأشكال مبالغ فيها.

    مجلس النواب البحيرات المصرية الثروة السمكية

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