"القرص أصغر من حجمه".. تفاصيل آخر خسوف للقمر في 2019 الليلة

القاهرة- مصراوي:

تشهد الكرة الأرضية، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفا للقمر يمكن رؤيته بمصر والوطن العربي ومعظم أوروبا وأفريقيا ووسط آسيا والمحيط الهندي، وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثماني وثلاثين دقيقة تقريبا.

قبل أن يسدل الستار هذا العام على ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، سيكون المصريون وسكان المنطقة العربية على موعد مع خسوف جزئي للقمر الليلة، يتفق توقيت وسطه مع توقيت اكتمال هلال شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية بدرا.

وأكد الدكتور ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن خسوف القمر يحدث قبل خمسة أيام من وقوع القمر في نقطة الأول (أبعد نقطة في مدارة حول الأرض) فإن الحجم الظاهري لقرص القمر سيكون أصغر بنحو ثلاثة ونصف بالمائة عن المتوسط.

وأضاف أبو زهرة، في بيان، أن خسوف القمر الجزئي تم استخدامه قديما لتأكيد أن الأرض كروية ويمكن تطبيق ذلك في هذا الخسوف ويلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون مقوس.

خسوف للقمر ليس الأخير فحسب بين ظواهر الكسوف والخسوف التي احتضنها عام 2019، لكنه الظاهرة الوحيدة التي سيمكن رؤيتها في مصر والمنطقة العربية من بين ٤ ظواهر شملت خسوفين للقمر وكسوفين للشمس، وقد وجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي الدعوة لهواة علم الفلك ومحبي الظواهر الفلكية لحضور احتفالية "الخسوف الجزئي للقمر" التي تشهدها مصر خلال ليل الثلاثاء.

وسيفتح المعهد أبوابه لكل فئات المجتمع من المتخصصين، والهواة والمهتمين لرصد هذه الظاهرة، وسيقوم المتخصصون من علماء المعهد بالرد على جميع استفسارات المواطنين، حيث دأب المعهد منذ إنشائه في عام 1903 على نشر الوعي الثقافي في المجالات الفلكية التي تقع في إطار تخصصاته.

ووفقا لما حددته الحسابات الفلكية فإن خسوف القمر المتوقع سيكون من النوع الجزئي، وسيبدأ في الثامنة مساء و42 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وينتهي في الساعة الثانية و19 دقيقة فجر بعد غد الأربعاء، وبحسب ما صرح به رئيس المعهد، فإن علماء قسم الفلك سيقومون بمتابعة ورصد هذا الخسوف بعدة فرق علمية متخصصة ومجهزة بمناظير فلكية خاصة وأجهزة لتسجيل الأطياف، وكاميرات حساسة لتسجيل هذا الحدث العلمي المهم بكامل مراحله، موزعة على مناطق شتى في مصر لضمان الحصول على أفضل التسجيلات الممكنة.

وتابع القاضي قائلا: "في محافظة القاهرة، فإن المركز الرئيسي لرصد الظاهرة سيكون متمثلا في لجنة مركزية بمقر المعهد بحلوان، بالإضافة إلى متحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة، ومرصد القطامية الفلكي، فيما سيتم رصد الظاهرة في محافظة أسوان من متحف النيل بالتعاون مع هيئة السد العالي ، وفي محافظة قنا ستكون جامعة جنوب الوادي مقر عمليات الرصد".

وأضاف، أن هذا الخسوف يمكن رؤيته أيضا في استراليا، وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقي منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية، وستستغرق جميع مراحله منذ اقتران القمر بشبه ظل الأرض، ودخوله إليها ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى، وأخيرا مغادرته لها لينتهي الخسوف تماما بعد خمس ساعات و38 دقيقة تقريبا.

أما الفترة التي يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها، فإنها تقدر بساعتين و59 دقيقة تقريبا، وهذه هي الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد، والتي يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف، حيث أنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة. ​