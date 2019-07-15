وزارة التضامن: 4250 كتاباً مصوراً لخمسين حضانة بعشر محافظات

القاهرة- (أ ش أ):

صرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بأنه في إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة وبالتعاون مع الجانب اليابانى (هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا) ، فإنه سيتم عقد عدة ندوات توعوية، وتوزيع 4250 كتاباً مصوراً على 50 دور حضانة بخمس محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ بواقع 85 كتاباً لكل دار حضانة.

وأضافت الألفى ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المقرر توزيع دليل إرشادات للكتب المصورة لكل دار حضانة مستهدفة ، موضحاً أهداف كل كتاب ، وذلك ليسهل على ميسرات دار الحضانة عملية اختيار الكتب لقراءته للأطفال.

وأشارت إلى أنه على غرار ما تم فى العام الماضى ، سيتم توزيع الكتب المصورة على دور الحضانة المستهدفة وبحضور أولياء الأمور ومديري الحضانات النموذجية والميسرات والمختصين بمديرات التضامن الاجتماعى.

وأوضحت أن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والمفعل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) يعمل علي تنظيم ندوات بالمحافظات المستهدفة للتوعية الغذائية من منطلق أهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج والعادات السيئة فى الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية والاقتصادية ، كما نظم ندوة عن الأنشطة البدنية التى يجب أن يمارسها أولياء الأمور مع أولادهم، بالإضافة إلى تنظيم المشروع ندوات توعوية لتعزيز القراءة في دور الحضانة ، وتعقد هذه الندوات على مدار شهر يوليو فى المحافظات المستهدفة.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية اليابانية تأسست في مجال التعليم لبناء قدرات الشباب المصري وتعزيز الرخاء والسلام والاستقرار والتنمية ، كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية في السابع من فبراير عام 2017، لعمل مشروع تعاون تقني "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، كونه جزء من الشراكة ويهدف إلى الوقوف على احتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات وضمان تجويد تنمية مستدامة للطفولة المبكرة، ويتضمن المشروع عقد دورات تدريبية لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين من أجل الإطلاع على المنهج الذي يُدرس في كليات الطفولة المبكرة في اليابان.