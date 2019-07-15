"تعليم النواب": المستشفيات المصرية ستصبح أفضل من الأوروبية بشروط

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن مصر لديها علماء كبار، والتعليم في مصر بخير ويسير في الطريق الصحيح نحو الأفضل، لافتًا إلى أن من يتهمون نظام التعليم المصري بالفشل تعلموا في ظل هذا النظام، موضحًا أن نظام التعليم في مصر يشمل المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن عدم كفاءة مستشفى طوارئ جامعة طنطا في أداء المهام المنوط بها.

​وتابع، :"هناك بعض التحديات التي تواجه التعليم في مصر، وفى مقدمتها المشكلات المادية"، مؤكدًا أنه إذا تم حل تلك المشكلة ستصبح المستشفيات المصرية أفضل من مستشفيات أوروبا نظرًا لكفاءة الأطباء المصريين.