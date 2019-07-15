موجة حر قادمة.. مصر تقترب من أقصى درجة حرارة في 21 عاما

كتب- محمد نصار:

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، وفق بيان درجات متوقعة لكل من هيئة الأرصاد وموقع accweather.

وأفاد الموقع المتخصص في الطقس، بأن درجة الحرارة يوم الأربعاء سترتفع إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية. فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة.

كان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال في تصريحات سابقة، إن أقصى درجة حرارة سجلتها منطقة مصرية منذ عام 1988 بلغت 47 درجة مئوية.

وأكد عطا، في تصريحاته لمصراوي، أن مصر تتعرض لموجة حرارة شديدة في الفترة الحالية وتستمر هذه الموجة حتى مساء الخميس أو صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن ذروة هذه الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح الدكتور إبراهيم عطا، أنه نتيجة لابتعاد الرياح القادمة إلى مصر عن منخفض الهند الموسمي، يوجد انخفاض في درجات الرطوبة خلال هذه الموجة الحارة.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا بمقدار درجتين أو ثلاث درجات لتصل أقصى درجة حرارة إلى 46 درجة على أن يبدأ إنكسار الموجة الحارة الخميس المقبل.

ووجه شاهين، مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب درجات الحرارة المرتفعة غدًا وبعد غدِ ومنها الإكثار من شرب الماء والوسائل وتجنب التعرض للشمس المباشرة أو الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

ويسود الأربعاء القادم، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربًا والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقًا كما تنشط على البحر المتوسط.

وتصل درجة الحرارة يوم الأربعاء، على السواحل الشمالية الغربية (32 - 26) وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (36 - 30) وعلى الوجه البحري والقاهرة (42 - 32) وعلى جنوب سيناء والغردقة (42 - 32) وعلى شمال الصعيد (44 - 32) وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (45 - 33).

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