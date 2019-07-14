الحكومة تعلن مد قبول طلبات تعويضات أهالي النوبة لنهاية يوليو

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019.

وكشف بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.



بشأن تقديم إعلام الوراثة، أعلن الوزير، أنه يتم الاكتفاء – مؤقتًا – عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 أغسطس 2019.